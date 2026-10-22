ВАКС снял электронный браслет с Галущенко

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Герман Галущенко, фото: «Интерфакс-Украина»
ВАКС снял электронный браслет с Галущенкоhttps://racurs.ua/n216973-vaks-snyal-elektronnyy-braslet-s-galuschenko.htmlРакурс
Вищий антикорупційний суд зняв з колишнього міністра енергетики електронний браслет.
Про це сьогодні, 22 жовтня, повідомила прес-служба ВАКС.
Імені міністра, про якого йдеться, не називають. Видання «РБК-Україна» з посиланням на власні джерела повідомляє, що йдеться про Германа Галущенка.
Водночас суд продовжив ще на два місяці строк дії інших процесуальних обов’язків, покладених на ексміністра:
- з’являтися за кожною вимогою до детективів Національного антикорупційного бюро (НАБУ), прокурорів САП, слідчого судді чи суду — залежно від етапу провадження;
- не виїжджати з міста Києва та Київської області без дозволу детективів НАБУ і прокурорів САП;
- повідомляти детективів НАБУ і прокурорів САП, якщо зміниться місце його проживання;
- утримуватися від спілкування з визначеними особами;
- здати до Державної міграційної служби України всі свої закордонні паспорти та інші документи, які дають право виїхати з країни, якщо він ще цього не зробив.
Водночас слідчий суддя не продовжив обов’язок носити електронний засіб контролю.
Джерело: ВАКС, «РБК-Україна»