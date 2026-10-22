ВАКС снял электронный браслет с Галущенко

Герман Галущенко, фото: «Интерфакс-Украина»

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Вищий антикорупційний суд зняв з колишнього міністра енергетики електронний браслет.

Про це сьогодні, 22 жовтня, повідомила прес-служба ВАКС.

Імені міністра, про якого йдеться, не називають. Видання «РБК-Україна» з посиланням на власні джерела повідомляє, що йдеться про Германа Галущенка.

Водночас суд продовжив ще на два місяці строк дії інших процесуальних обов’язків, покладених на ексміністра:

з’являтися за кожною вимогою до детективів Національного антикорупційного бюро (НАБУ), прокурорів САП, слідчого судді чи суду — залежно від етапу провадження;

не виїжджати з міста Києва та Київської області без дозволу детективів НАБУ і прокурорів САП;

повідомляти детективів НАБУ і прокурорів САП, якщо зміниться місце його проживання;

утримуватися від спілкування з визначеними особами;

здати до Державної міграційної служби України всі свої закордонні паспорти та інші документи, які дають право виїхати з країни, якщо він ще цього не зробив.

Водночас слідчий суддя не продовжив обов’язок носити електронний засіб контролю.

Джерело: ВАКС, «РБК-Україна»