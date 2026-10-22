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Уничтожение техники российских захватчиков, скриншот видео
Дроны выследили и уничтожили российский танк на Лиманском направлении (ВИДЕО)https://racurs.ua/n216975-drony-vysledili-i-unichtojili-rossiyskiy-tank-na-limanskom-napravlenii-video.htmlРакурс
На Лиманському напрямку дрони підрозділу «Фенікс» вистежили та знищили танк, а також іншу техніку російських загарбників.
Відповідне відео сьогодні, 22 жовтня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
Пілоти прикордонного підрозділу «Фенікс» продовжують палити техніку ворога. Зокрема, дронарі вистежили і знищили танк окупантів, — вказано в описі відео. — Прикордонники позбавляють загарбників броні та мобільності — а з ними й можливості просуватися вперед.
На відео показані моменти завдання ударів, зняті камерами FPV-дронів, та наслідки влучань.