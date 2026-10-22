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Ракурс
Уничтожение техники российских захватчиков, скриншот видео

Дроны выследили и уничтожили российский танк на Лиманском направлении (ВИДЕО)

22 окт 2026, 15:09
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На Лиманському напрямку дрони підрозділу «Фенікс» вистежили та знищили танк, а також іншу техніку російських загарбників.

Відповідне відео сьогодні, 22 жовтня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Пілоти прикордонного підрозділу «Фенікс» продовжують палити техніку ворога. Зокрема, дронарі вистежили і знищили танк окупантів, — вказано в описі відео. — Прикордонники позбавляють загарбників броні та мобільності — а з ними й можливості просуватися вперед.

На відео показані моменти завдання ударів, зняті камерами FPV-дронів, та наслідки влучань.

Источник: Ракурс


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