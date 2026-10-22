РФ ночью применила против Киева три баллистических ракеты с кассетными боеголовками — агрессия России

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Ракурс

Армія РФ вночі 22 жовтня застосувала проти Києва три балістичні ракети з касетними боєголовками.

Одна з таких ракет влучила в історичному центрі столиці, на Печерську. Була пошкоджена будівля Свято-Введенського монастиря та цивільна інфраструктуру. Також пошкоджено житлові будинки, магазини, кафе та інші цивільні об'єкти. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у Telegramза результатами доповідей від військових.

Це свідомий вибір зброї, свідомий вибір району застосування, свідоме прагнення завдати якнайбільше втрат і збитків цивільним, — наголосив він.

Зазначається, що касетні боєголовки особливі тим, що вибухають у повітрі при наближенні до цілі й уражають усе навколо в радіусі до 400 м.

Глава держави поінформував, що Російська Федерація продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру України. З 11 жовтня було зафіксовано понад 170 влучань по важливих енергетичних об'єктах.

За словами Зеленського, ворог вже визначив пріоритети подальших ударів на найближчі тижні. Саме тому він доручив Міноборони, військовому командуванню та МЗС проінформувати партнерів про загрози. Також президент закликав прискорити постачання вже узгоджених пакетів оборонної допомоги.

Нагадаємо, російські загарбники з вечора вчорашнього дня, 21 жовтня, завдали балістичних ударів по шести районах Києва. Внаслідок ударів одна людина загинула, ще 22, серед яких четверо дітей, постраждали.