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Состоялся очередной обмен пленными, фото: КШППВ
270 украинцев вернули из российской неволи в ходе очередного обмена (ФОТО)https://racurs.ua/n217003-270-ukraincev-vernuli-iz-rossiyskoy-nevoli-v-hode-ocherednogo-obmena-foto.htmlРакурс
З російської неволі в результаті перемовного процесу визволено 261 українського військовослужбовця. Окремо також вдалося повернути на Батьківщину дев’ятьох цивільних.
Про це сьогодні, 23 жовтня, на своїх сторінках у соцмережах повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).
Це третій етап комбінованого обміну полоненими, який розпочався 19 серпня.
Додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема Військово-морських сил, Сухопутних військ, ДШВ, ДССТ, ТрО, ССО, ВСП, бійці Національної гвардії України, Державної прикордонної служби, а також рятувальник ДСНС, — розповіли у Коордштабі.
Зазначається, що:
- більше половини визволених сьогодні захисників України потрапила у полон у 2022 році, зокрема під час оборони Маріуполя;
- пʼятеро з них пережили теракт в Оленівці у сумнозвісному бараці «200»;
- ще девʼятеро — важкохворі;
- загалом на Батьківщину повертаються військовослужбовці, що воювали на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Київському, Миколаївському та Чернігівському напрямку, а також оборонці ЧАЕС;
- також серед військовослужбовців є ті, хто був поневолений у 2018 та 2020 роках.
Серед звільнених сьогодні — 38 офіцерів.
Значна частина визволених сьогодні Оборонців зазнала кримінального переслідування з боку країни-агресорки та всупереч міжнародному праву під вигаданими звинуваченнями була засуджена до різноманітних термінів за ґратами, зокрема й до довічного ув’язнення, — розповіли у Коордштабі.
Усі звільнені пройдуть медичний огляд, отримають лікування, будуть забезпечені необхідними речами на перший час, отримають належні виплати, пройдуть реабілітацію та реінтеграцію до суспільства після тривалої ізоляції у російській неволі.
Висловлюємо вдячність Сполученим Штатам Америки та Об'єднаним Арабським Еміратам, зокрема дякуємо всім, хто доклав зусиль до звільнення Стівена Габбарда — 74-річного вчителя англійської мови з Ізюму, якого росіяни незаконно засудили та піддавали тортурам, — додали у Коордштабі.