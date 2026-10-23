Состоялся очередной обмен пленными, фото: КШППВ

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З російської неволі в результаті перемовного процесу визволено 261 українського військовослужбовця. Окремо також вдалося повернути на Батьківщину дев’ятьох цивільних.

Про це сьогодні, 23 жовтня, на своїх сторінках у соцмережах повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

Це третій етап комбінованого обміну полоненими, який розпочався 19 серпня.

Додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема Військово-морських сил, Сухопутних військ, ДШВ, ДССТ, ТрО, ССО, ВСП, бійці Національної гвардії України, Державної прикордонної служби, а також рятувальник ДСНС, — розповіли у Коордштабі.

Зазначається, що:

більше половини визволених сьогодні захисників України потрапила у полон у 2022 році, зокрема під час оборони Маріуполя;

пʼятеро з них пережили теракт в Оленівці у сумнозвісному бараці «200»;

ще девʼятеро — важкохворі;

загалом на Батьківщину повертаються військовослужбовці, що воювали на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Київському, Миколаївському та Чернігівському напрямку, а також оборонці ЧАЕС;

також серед військовослужбовців є ті, хто був поневолений у 2018 та 2020 роках.

Серед звільнених сьогодні — 38 офіцерів.

Значна частина визволених сьогодні Оборонців зазнала кримінального переслідування з боку країни-агресорки та всупереч міжнародному праву під вигаданими звинуваченнями була засуджена до різноманітних термінів за ґратами, зокрема й до довічного ув’язнення, — розповіли у Коордштабі.

Усі звільнені пройдуть медичний огляд, отримають лікування, будуть забезпечені необхідними речами на перший час, отримають належні виплати, пройдуть реабілітацію та реінтеграцію до суспільства після тривалої ізоляції у російській неволі.