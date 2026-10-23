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Ракурс
Последствия российского удара по Чернигову, фото: ГСЧС

Россияне ударили по предприятию в Чернигове — один человек погиб, 25 пострадали (ФОТО)

23 окт 2026, 18:01
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Російські загарбники завдали удару по території одного з підприємств у Чернігові.

За попередньою інформацією, одна людина загинула, ще 25 постраждали. Про це сьогодні, 23 жовтня, повідомила прес-служба ДСНС.

Виникла пожежа та сталися руйнування будівлі. На місці події працювали підрозділи ДСНС та інші екстрені служби, — розповіли у відомстві.

Наслідки російського удару по Чернігову, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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