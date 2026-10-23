Последствия российского удара по Чернигову, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n217007-rossiyane-udarili-po-predpriyatiu-v-chernigove-odin-chelovek-pogib-25-postradali-foto.html

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Російські загарбники завдали удару по території одного з підприємств у Чернігові.

За попередньою інформацією, одна людина загинула, ще 25 постраждали. Про це сьогодні, 23 жовтня, повідомила прес-служба ДСНС.