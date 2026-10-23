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Последствия российского удара по Чернигову, фото: ГСЧС
Россияне ударили по предприятию в Чернигове — один человек погиб, 25 пострадали (ФОТО)https://racurs.ua/n217007-rossiyane-udarili-po-predpriyatiu-v-chernigove-odin-chelovek-pogib-25-postradali-foto.htmlРакурс
Російські загарбники завдали удару по території одного з підприємств у Чернігові.
За попередньою інформацією, одна людина загинула, ще 25 постраждали. Про це сьогодні, 23 жовтня, повідомила прес-служба ДСНС.
Виникла пожежа та сталися руйнування будівлі. На місці події працювали підрозділи ДСНС та інші екстрені служби, — розповіли у відомстві.