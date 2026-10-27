В Вышгороде предотвратили заказной приступ с кислотой, фото: Нацполиция

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У Вишгороді Київської області 22 жовтня правоохоронці затримали 21-річного жителя Вишгородського району, який прийшов до квартири 52-річної жінки із заздалегідь підготовленою сульфатною кислотою, котру планував використати для заподіяння їй тяжких тілесних ушкоджень.

Виконавця нападу затримали біля дверей квартири потерпілої за мить до нападу. Про це повідомляє прес-служба Нацполіція.

Ще двох чоловіків, причетних до організації злочину — 37-річного та 54-річного жителів столиці — затримали в Києві.

За даними слідства:

група діяла на замовлення та могла бути причетна до підготовки інших тяжких злочинів;

діяльність групи не обмежувалася підготовкою нападу на одну потерпілу, так наявна інформація про причетність її учасників до організації насильницьких злочинів і умисного пошкодження майна, зокрема шляхом підпалів;

також перевіряються відомості щодо підготовки інших особливо тяжких злочинів на замовлення.

Трьом затриманим повідомили про підозру в замаху на умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень. Дії двох фігурантів кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу (замах на організацію умисного тяжкого тілесного ушкодження, вчиненого за обтяжуючих обставин), третього — за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу (замах на умисне тяжке тілесне ушкодження за обтяжуючих обставин).

Суд обрав усім трьом підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.