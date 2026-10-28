Последствия атаки русского дрона в Запорожье, фото: Михаил Семикин

https://racurs.ua/n217079-antidronovaya-setka-spasla-avtobus-v-zaporoje-foto.html

Ракурс

У Запоріжжі вчора, 27 жовтня, близько 22.30, ворожий FPV-дрон намагався атакувати муніципальний автобус, але заплутався в антидроновій сітці.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив т. в. о. голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

Завдяки антидроновому захисту дрон заплутався в сітці та здетонував, так і не діставшись до транспорту, — зазначив Семікін. — Автобус зазнав незначних пошкоджень.

Усі пасажири не постраждали.