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Ракурс
Последствия атаки русского дрона в Запорожье, фото: Михаил Семикин

Антидроновая сетка спасла автобус в Запорожье (ФОТО)

28 окт 2026, 11:36
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У Запоріжжі вчора, 27 жовтня, близько 22.30, ворожий FPV-дрон намагався атакувати муніципальний автобус, але заплутався в антидроновій сітці.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив т. в. о. голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

Завдяки антидроновому захисту дрон заплутався в сітці та здетонував, так і не діставшись до транспорту, — зазначив Семікін. — Автобус зазнав незначних пошкоджень.

Усі пасажири не постраждали.

Це ще один доказ того, наскільки важливо захищати наші дороги антидроновими сітками. Продовжуємо цю роботу, — наголосив Семікін.

Наслідки атаки російського дрона у Запоріжжі, фото: Михайло Семікін

Источник: Ракурс


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