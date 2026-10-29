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Ракурс
Россияне атаковали управляемой авиабомбой Изюм, фото: Freedom

Россияне ударили авиабомбой по пятиэтажке в Изюме — под завалами могут быть люди

29 окт 2026, 15:53
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Російські загарбники атакували керованою авіабомбою місто Ізюм на Харківщині.

Сталося влучання у п’ятиповерхову будівлю з подальшою частковою руйнацією з першого по п’ятий поверхи. Про це сьогодні, 29 жовтня, повідомив у своєму Telegram-каналі очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Під завалами можуть перебувати люди. Триває пошуково-рятувальна операція, — зазначив він.

Наразі вже відомо про дев’ятьох постраждалих, усім їм надається медична допомога.

Всі екстрені служби працюють в посиленому режимі, — додав очільник ОВА.

Источник: Ракурс


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