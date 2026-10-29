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Владимир Зеленский, скриншот видео
Уничтожена пусковая установка «искандера» и два Су-34 — Зеленскийhttps://racurs.ua/n217123-unichtojena-puskovaya-ustanovka-iskandera-i-dva-su-34-zelenskiy.htmlРакурс
Українські військові здійснили два ракетні удари, знищені два ворожі літаки Су-34, а також уражена пускова установка «іскандера».
Про це сьогодні, 29 вересня, на своїх сторінках у соцмережах повідомив президент України Володимир Зеленський.
Ще один аспект нашої антибалістичної роботи — це пакети перехоплювачів, передусім для «петріотів», які партнери можуть нам надати. Треба, щоб вони захищали життя, — додав він.
Зеленський наголосив, що зараз є інформація від розвідки про підготовку росіянами нових балістичних ударів:
Потрібні сили, щоб збивати все це російське зло. Ми чекаємо на відповідні рішення. Я хочу подякувати всім, хто справді нам допомагає! Будь ласка, прошу, бережіть себе.
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