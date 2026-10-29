Владимир Зеленский, скриншот видео

https://racurs.ua/n217123-unichtojena-puskovaya-ustanovka-iskandera-i-dva-su-34-zelenskiy.html

Ракурс

Українські військові здійснили два ракетні удари, знищені два ворожі літаки Су-34, а також уражена пускова установка «іскандера».

Про це сьогодні, 29 вересня, на своїх сторінках у соцмережах повідомив президент України Володимир Зеленський.

Ще один аспект нашої антибалістичної роботи — це пакети перехоплювачів, передусім для «петріотів», які партнери можуть нам надати. Треба, щоб вони захищали життя, — додав він.

Зеленський наголосив, що зараз є інформація від розвідки про підготовку росіянами нових балістичних ударів: