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Ракурс
Владимир Зеленский, скриншот видео

Уничтожена пусковая установка «искандера» и два Су-34 — Зеленский

29 окт 2026, 20:39
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Українські військові здійснили два ракетні удари, знищені два ворожі літаки Су-34, а також уражена пускова установка «іскандера».

Про це сьогодні, 29 вересня, на своїх сторінках у соцмережах повідомив президент України Володимир Зеленський.

Ще один аспект нашої антибалістичної роботи — це пакети перехоплювачів, передусім для «петріотів», які партнери можуть нам надати. Треба, щоб вони захищали життя, — додав він.

Зеленський наголосив, що зараз є інформація від розвідки про підготовку росіянами нових балістичних ударів:

Потрібні сили, щоб збивати все це російське зло. Ми чекаємо на відповідні рішення. Я хочу подякувати всім, хто справді нам допомагає! Будь ласка, прошу, бережіть себе.

Источник: Ракурс


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