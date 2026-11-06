Дроны подожгли Афинский НПЗ в России. Фото:

https://racurs.ua/n217266-afinskiy-npz-v-rossii-vspyhnul-posle-nochnoy-ataki-bpla-foto.html

Ракурс

Безпілотники атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ.

Удари по підприємству відбулися у ніч проти 6 листопада. На території НПЗ спалахнула пожежа, а над промисловою зоною здійнявся густий дим. Інформація про масштаби пошкоджень наразі уточнюється. Також гриміли вибухи та спалахнули пожежі в Адигеї та Краснодарі. Про це повідомили моніторингові Telegram-канали.

Через наліт безпілотників в аеропорту Краснодару запровадили план «Ковер» та тимчасово обмежили прийом і випуск літаків.

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв наразі офіційно не підтвердив пожежу на заводі.

Як відомо, Афіпський НПЗ вважається одним із найбільших нафтопереробних підприємств півдня Росії. Підприємство може переробляти близько 6,25 млн т нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне пальне, авіаційний гас та інші нафтопродукти. Частина продукції використовується для забезпечення армії РФ.

Нагадаємо, 30 жовтня українські безпілотники атакували Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області РФ. Після атаки на пдприємстві спалахнула масштабна пожежа. Значну частину території НПЗ затягнуло щільним чорним димом.