Все электростанции Харьковской области повреждены, фото: социальные сети

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Російські обстріли призвели до пошкоджень усіх теплоелектроцентралей та теплових електростанцій Харківської області

На Харківщині внаслідок російських обстрілів зазнали пошкоджень усі теплоелектроцентралі та теплові електростанції області.

Попри цілодобову роботу енергетиків, регіон готується до складного зимового періоду. Про це під час брифінгу повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, повідомляє видання «Слобідський край».

Синєгубов зазначив, що російські війська продовжують масовано атакувати об'єкти енергетичної інфраструктури, застосовуючи не лише безпілотники, а й балістичні ракети «Іскандер»:

У нас усі ТЕЦ та ТЕС абсолютно пошкоджені зараз. Усі мають певні руйнування. Руйнування мають не лише від дронів, а й великі руйнування, тому що ворог б'є «Іскандерами» по цих ТЕЦ та ТЕС.

Очільник ОВА наголосив, що майбутня зима може стати найскладнішою за весь період повномасштабної війни:

Коли ми говорили, що ця зима буде найважчою, це дійсно так. Ця зима найважча з усіх тих, що ми фактично проходили.

Водночас він зазначив, що нині енергетична інфраструктура захищена краще, ніж у попередні роки. Проте масштаби руйнувань залишаються значними, хоча зима ще фактично не розпочалася.

Синєнубов закликав жителів заздалегідь підготуватися до можливих перебоїв з електропостачанням. Зокрема, він порадив подбати про повербанки, акумулятори та зарядні станції. Крім того, найближчим часом очікується оголошення державних програм підтримки населення.

Джерело: «Слобідський край»