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Последствия российской атаки на Чернигов, фото: ГСЧС
В Чернигове в результате российской атаки возник пожар на автостоянке (ФОТО)https://racurs.ua/n217352-v-chernigove-v-rezultate-rossiyskoy-ataki-voznik-pojar-na-avtostoyanke-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 11 листопада, атакували Чернігів.
На території одного з приватних підприємств спалахнула пожежа. Вибуховою хвилею пошкоджено вантажні та легкові автомобілі. Виникла пожежа на автостоянці. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Рятувальники оперативно ліквідували загоряння, не допустивши поширення вогню, — розповіли у відомстві. — На щастя, інформація про постраждалих не надходила.