Последствия российской атаки на Чернигов, фото: ГСЧС

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 11 листопада, атакували Чернігів.

На території одного з приватних підприємств спалахнула пожежа. Вибуховою хвилею пошкоджено вантажні та легкові автомобілі. Виникла пожежа на автостоянці. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.