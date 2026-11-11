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Ракурс
Последствия российской атаки на Чернигов, фото: ГСЧС

В Чернигове в результате российской атаки возник пожар на автостоянке (ФОТО)

11 ноя 2026, 11:32
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 11 листопада, атакували Чернігів.

На території одного з приватних підприємств спалахнула пожежа. Вибуховою хвилею пошкоджено вантажні та легкові автомобілі. Виникла пожежа на автостоянці. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Рятувальники оперативно ліквідували загоряння, не допустивши поширення вогню, — розповіли у відомстві. — На щастя, інформація про постраждалих не надходила.

Наслідки російської атаки на Чернігів, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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