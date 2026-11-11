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В Абу-Даби завершились переговоры, фото: Рустем Умеров / Facebook
Переговоры с российской стороной в Абу-Даби завершились — СМИhttps://racurs.ua/n217354-peregovory-s-rossiyskoy-storonoy-v-abu-dabi-zavershilis-smi.htmlРакурс
В Абу-Дабі (ОАЕ) завершені переговори з російською стороною.
Про це сьогодні, 11 листопада, вдень повідомило «Радіо Свобода» з посиланням на джерело в українській переговорній групі.
За словами джерела, почалися переговори з представниками ЄС.
Російські ЗМІ з посиланням на джерела також повідомляють про завершення переговорів.
Про початок переговорів зі США та Росією очільник української переговорної команди Рустем Умєров повідомив сьогодні близько 10.30. На своїй Фейсбук-сторінці він зазначав, що спочатку відбудеться тристоронній формат разом зі США та РФ. Після цього — окрема зустріч з європейськими партнерами. Умєров наразі офіційно про завершення переговорів з РФ і їхні результати не повідомляє.
Джерело: «Радіо Свобода»