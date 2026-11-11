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В Абу-Даби завершились переговоры, фото: Рустем Умеров / Facebook

Переговоры с российской стороной в Абу-Даби завершились — СМИ

11 ноя 2026, 12:49
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В Абу-Дабі (ОАЕ) завершені переговори з російською стороною.

Про це сьогодні, 11 листопада, вдень повідомило «Радіо Свобода» з посиланням на джерело в українській переговорній групі.

За словами джерела, почалися переговори з представниками ЄС.

Російські ЗМІ з посиланням на джерела також повідомляють про завершення переговорів.

Про початок переговорів зі США та Росією очільник української переговорної команди Рустем Умєров повідомив сьогодні близько 10.30. На своїй Фейсбук-сторінці він зазначав, що спочатку відбудеться тристоронній формат разом зі США та РФ. Після цього — окрема зустріч з європейськими партнерами. Умєров наразі офіційно про завершення переговорів з РФ і їхні результати не повідомляє.

Джерело: «Радіо Свобода»


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