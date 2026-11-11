В Абу-Дабі завершилися переговори, фото: Рустем Умєров / Facebook

https://racurs.ua/ua/n217354-peregovory-z-rosiyskou-storonou-v-abu-dabi-zavershylysya-zmi.html

Ракурс

В Абу-Дабі (ОАЕ) завершені переговори з російською стороною.

Про це сьогодні, 11 листопада, вдень повідомило «Радіо Свобода» з посиланням на джерело в українській переговорній групі.

За словами джерела, почалися переговори з представниками ЄС.

Російські ЗМІ з посиланням на джерела також повідомляють про завершення переговорів.

Про початок переговорів зі США та Росією очільник української переговорної команди Рустем Умєров повідомив сьогодні близько 10.30. На своїй Фейсбук-сторінці він зазначав, що спочатку відбудеться тристоронній формат разом зі США та РФ. Після цього — окрема зустріч з європейськими партнерами. Умєров наразі офіційно про завершення переговорів з РФ і їхні результати не повідомляє.

Джерело: «Радіо Свобода»