В ОП прокомментировали путинскую инициативу провести гуманитарную миссию в Константиновке

Владимир Путин, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n217393-v-op-prokommentirovali-putinskuu-iniciativu-provesti-gumanitarnuu-missiu-v-konstantinovke.html

Ракурс

Російський диктатор Володимир Путін сьогодні, 12 листопада, заявив, що у Костянтинівці на Донеччині можна організувати гуманітарну місію за зразком тієї, яка відбулася в Олешках на Херсонщині. За словами Путіна, росіянам потрібно п’ять діб на розмінування території біля Костянтинівки.

Радник президента України Дмитро Литвин в коментарі журналістам зазначив, що росіяни можуть пропонувати цю гуманітарну місію для того, щоб як в Олешках ротувати своїх військових, повідомляє агентство «РБК-Україна».

Ну враховуючи, шо в Олешки вони завели техніку і ротували військових під прикриттям гуманітарної операції, то ясно шо вони хочуть в Костянтинівці. Але треба з’ясувати всі деталі, — наголосив він.

Джерело: «РБК-Україна»