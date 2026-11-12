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Ракурс
Владимир Путин, фото: «Википедия»

В ОП прокомментировали путинскую инициативу провести гуманитарную миссию в Константиновке

12 ноя 2026, 18:17
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Російський диктатор Володимир Путін сьогодні, 12 листопада, заявив, що у Костянтинівці на Донеччині можна організувати гуманітарну місію за зразком тієї, яка відбулася в Олешках на Херсонщині. За словами Путіна, росіянам потрібно п’ять діб на розмінування території біля Костянтинівки.

Радник президента України Дмитро Литвин в коментарі журналістам зазначив, що росіяни можуть пропонувати цю гуманітарну місію для того, щоб як в Олешках ротувати своїх військових, повідомляє агентство «РБК-Україна».

Ну враховуючи, шо в Олешки вони завели техніку і ротували військових під прикриттям гуманітарної операції, то ясно шо вони хочуть в Костянтинівці. Але треба з’ясувати всі деталі, — наголосив він.

Джерело: «РБК-Україна»

Источник: Ракурс


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