Россия для завершения войны требует выхода Финляндии из НАТО и федерализацию Молдовы — СМИhttps://racurs.ua/n217410-rossiya-dlya-zaversheniya-voyny-trebuet-vyhoda-finlyandii-iz-nato-i-federalizaciu-moldovy-smi.htmlРакурс
Росія в ході переговорів про завершення війни вимагає виходу Фінляндії з НАТО та відмови альянсу від баз у країнах Балтії.
Про це повідомляє видання BILD з посиланням на власні джерела.
За інформацією BILD, жорсткі умови про «новий європейський порядок безпеки» висунули російські представники на неофіційних переговорах про припинення війни в Україні. Їх також представили європейським представникам під час переговорів в Абу-Дабі.
Зазначається, що серед умов Москви:
- зберегти за нею окуповані території України та отримати весь Донбас, включаючи підконтрольні Києву частини Донецької та Луганської областей;
- відмова від розміщення військових баз НАТО в Естонії, Латвії та Литві, а також вихід Фінляндії з альянсу;
- Україна має набути позаблокового статусу та відмовитися від вступу до НАТО, проте її членство в Євросоюзі не виключається;
- порти Одеси та Миколаєва пропонується демілітаризувати, щоб Україна не могла використовувати їх як військово-морські бази;
- передбачаються домовленості про свободу судноплавства у Чорному та Балтійському морях;
- Росія хоче перетворити Молдову на федеративну республіку, що включає саму Молдову, а також автономний регіон Гагаузія, що входить до її складу, і невизнане Придністров’я. У разі вступу країни до ЄС, Придністров’я та Гагаузія мають отримати можливість провести референдуми про незалежність.
В обмін російська сторона пропонує вивести ядерну зброю з Білорусі та відмовитись від розміщення там ракет середньої дальності. Крім того, Москва готова вивести війська з Придністров’я.
BILD наголошує, що йдеться лише про одну із пропозицій, що обговорюються в неофіційних переговорних колах. Паралельно діють кілька груп посередників, зокрема пов’язані з військовими. Вони конкурують між собою, а чи підтримав російський диктатор Володимир Путін саме цей план, поки що невідомо.
Джерело: BILD