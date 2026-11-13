Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Российский диктатор Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Россия для завершения войны требует выхода Финляндии из НАТО и федерализацию Молдовы — СМИ

13 ноя 2026, 13:49
999

Росія в ході переговорів про завершення війни вимагає виходу Фінляндії з НАТО та відмови альянсу від баз у країнах Балтії.

Про це повідомляє видання BILD з посиланням на власні джерела.

За інформацією BILD, жорсткі умови про «новий європейський порядок безпеки» висунули російські представники на неофіційних переговорах про припинення війни в Україні. Їх також представили європейським представникам під час переговорів в Абу-Дабі.

Зазначається, що серед умов Москви:

  • зберегти за нею окуповані території України та отримати весь Донбас, включаючи підконтрольні Києву частини Донецької та Луганської областей;
  • відмова від розміщення військових баз НАТО в Естонії, Латвії та Литві, а також вихід Фінляндії з альянсу;
  • Україна має набути позаблокового статусу та відмовитися від вступу до НАТО, проте її членство в Євросоюзі не виключається;
  • порти Одеси та Миколаєва пропонується демілітаризувати, щоб Україна не могла використовувати їх як військово-морські бази;
  • передбачаються домовленості про свободу судноплавства у Чорному та Балтійському морях;
  • Росія хоче перетворити Молдову на федеративну республіку, що включає саму Молдову, а також автономний регіон Гагаузія, що входить до її складу, і невизнане Придністров’я. У разі вступу країни до ЄС, Придністров’я та Гагаузія мають отримати можливість провести референдуми про незалежність.

В обмін російська сторона пропонує вивести ядерну зброю з Білорусі та відмовитись від розміщення там ракет середньої дальності. Крім того, Москва готова вивести війська з Придністров’я.

BILD наголошує, що йдеться лише про одну із пропозицій, що обговорюються в неофіційних переговорних колах. Паралельно діють кілька груп посередників, зокрема пов’язані з військовими. Вони конкурують між собою, а чи підтримав російський диктатор Володимир Путін саме цей план, поки що невідомо.

Джерело: BILD


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров