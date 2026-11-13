Російський диктатор Володимир Путін, фото: kremlin.ru

https://racurs.ua/ua/n217410-rosiya-dlya-zavershennya-viyny-vymagaie-vyhodu-finlyandiyi-z-nato-ta-federalizaciu-moldovy-zmi.html

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Росія в ході переговорів про завершення війни вимагає виходу Фінляндії з НАТО та відмови альянсу від баз у країнах Балтії.

Про це повідомляє видання BILD з посиланням на власні джерела.

За інформацією BILD, жорсткі умови про «новий європейський порядок безпеки» висунули російські представники на неофіційних переговорах про припинення війни в Україні. Їх також представили європейським представникам під час переговорів в Абу-Дабі.

Зазначається, що серед умов Москви:

зберегти за нею окуповані території України та отримати весь Донбас, включаючи підконтрольні Києву частини Донецької та Луганської областей;

відмова від розміщення військових баз НАТО в Естонії, Латвії та Литві, а також вихід Фінляндії з альянсу;

Україна має набути позаблокового статусу та відмовитися від вступу до НАТО, проте її членство в Євросоюзі не виключається;

порти Одеси та Миколаєва пропонується демілітаризувати, щоб Україна не могла використовувати їх як військово-морські бази;

передбачаються домовленості про свободу судноплавства у Чорному та Балтійському морях;

Росія хоче перетворити Молдову на федеративну республіку, що включає саму Молдову, а також автономний регіон Гагаузія, що входить до її складу, і невизнане Придністров’я. У разі вступу країни до ЄС, Придністров’я та Гагаузія мають отримати можливість провести референдуми про незалежність.

В обмін російська сторона пропонує вивести ядерну зброю з Білорусі та відмовитись від розміщення там ракет середньої дальності. Крім того, Москва готова вивести війська з Придністров’я.

BILD наголошує, що йдеться лише про одну із пропозицій, що обговорюються в неофіційних переговорних колах. Паралельно діють кілька груп посередників, зокрема пов’язані з військовими. Вони конкурують між собою, а чи підтримав російський диктатор Володимир Путін саме цей план, поки що невідомо.

Джерело: BILD