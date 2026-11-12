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Ракурс
Джаред Кушнер, скріншот відео

Переговори щодо закінчення війни продовжаться наступного тижня — Кушнер

12 лис 2026, 20:57
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Російський диктатор Володимир Путін погодився, щоб представники Європи долучилися до наступного раунду переговорів щодо припинення війни.

Про це після зустрічі з Путіним у Кремлі заявив спецпосланець США Стів Віткофф, повідомляє SkyNews.

Європейці долучаться до наступної зустрічі, що, на нашу думку, є дуже важливим моментом, оскільки вони є нашими партнерами, і для нас важливо, щоб вони брали участь, — зазначив Віткофф.

Джаред Кушнер, який разом із Віткоффом зустрівся з російським лідером, заявив, що помітив «значні зміни» у позиції європейської сторони і висловив упевненість, що їхнє залучення до переговорів не завадить прогресу.

За словами Кушнера, багатосторонні переговори заплановані на наступний тиждень.

Джерело: SkyNews

Джерело: Ракурс


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