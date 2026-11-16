Сергей Корецкий, фото: t.me/Koretskyi_official

https://racurs.ua/n217443-v-noyabre-ukrainu-mojet-atakovat-v-12-raz-bolshe-reaktivnyh-dronov-chem-v-avguste-koreckiy.html

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У листопаді Україну може атакувати у 12 разів більше реактивних дронів, ніж, приміром, у серпні.

Про це сьогодні, 16 листопада, в інтерв’ю «Радіо Свобода» розповів прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Прем'єр зазначив, що кількість російських атак, зауважив він, зросла в рази попередньо з минулою воєнною зимою.

Для розуміння: в серпні було 530, якщо я не помиляюсь, реактивних «Шахедів» із Росії, в листопаді буде шість з половиною тисяч, — наголосив віг. — А ще додайте туди керовані авіабомби, а ще додайте регулярні атаки ракетами. А ще додайте FPV-дрони десятками тисяч — на оптоволокні.

За словами Корецького, стратегія уряду в цих умовах зводиться до двох складових:

захистити все, що можливо;

максимально швидко відновлювати об'єкти, запобігти атакам на які складно. Як приклад навів лінії електропередач — «це тисячі кілометрів».

Саме такий настрій — здійснення всіх необхідних можливих дій для того, щоб уникнути критичних сценаріїв розвитку подій. Проте не готуватися до цих сценаріїв, не вчиняти дії, не робити на три кроки вперед продумані плани — так, це неприпустимо, — зауважив він.

Корецький наголосив, що у всіх відключеннях світла в Україні винна насамперед Росія, й за цих обставин головне — зосередитися на тому, щоб передбачити й унеможливити «максимально негативні наслідки, які тільки можуть бути».

Джерело: «Радіо Свобода»