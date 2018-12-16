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ДТП с участием пассажирского автобуса в Швейцарии. Фото: tagesanzeiger.ch

Жуткое ДТП с участием пассажирского автобуса в Швейцарии: известно о 45 пострадавших (ФОТО)

16 дек 2018, 12:05
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В Швейцарии сегодня, 16 декабря, произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Около Цюриха в аварию попал автобус, который ехал из Генуи в Дюссельдорф, пишет Tages Anzeiger.

Произошло это около 4.15 утра по местному времени при въезде в Цюрих. По неизвестным причинам автобус съехал с дороги и врезался на достаточно большой скорости в стину. Установлено, что он совершал рейс из Генуи в Дюссельдорф на заказ перевозчика Flixbus.

В результате ДТП на месте погибла одна женщина, еще 44 человека получили ранения.

ДТП с участием пассажирского автобуса в Швейцарии. Фото: tagesanzeiger.chВ посольстве России в Швейцарии уже сообщили, что среди пострадавших есть не менее 10 россиян. Состояние трех пострадавших очень тяжелое.

Из-за аварии движение по трассе, где произошло ДТП, полностью заблокировано. Правоохранители работают на месте происшествия и выясняют обстоятельства аварии.

Напомним, что сегодня на Львовщине попал в жуткое ДТП автобус, следовавший в Польшу, четыре человека погибли.


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