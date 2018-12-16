В Киеве вооруженный подполковник СБУ угнал такси. Фото: Информатор

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Racurs.ua

В Киеве предположительно подполковник Службы безопасности Украины (СБУ), угрожая пистолетом, угнал такси. Об этом сегодня, 16 декабря, сообщил «Информатор».

Таксист заявил полицейским, что подобрал незнакомого мужчину на проспекте Победы, 37. Пассажир начал ему угрожать предметом, похожим на пистолет. Он вынудил водителя выйти из машины, сел за руль такси и уехал в неизвестном направлении.

После этого таксист службы «Экспресс» сразу же вызвал полицию. Угнанное такси задержали на Борщаговской улице. После задержания у мужчины, который был за рулем, полицейские нашли предмет, похожий на пистолет Макарова.

Предварительно, задержанным оказался подполковник СБУ. Его задержала патрульная полиция и следственно-оперативная группа. Подробности случившегося устанавливаются.

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