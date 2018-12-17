В ЕС пролонгировали действие санкций против России еще на полгода / Фото: Depo.ua

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Сегодня послы стран-членов Европейского Союза дали зеленый свет продлению действия экономических санкций против России еще на шесть месяцев. Об этом 17 декабря в Twitter сообщил корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе Рикард Йозвяк.

«Послы стран ЕС дали зеленый свет продлению еще на полгода санкций против РФ. Это решение официально обнародуют позже на этой неделе», — написал Йозвяк.

Напомним, что в Брюсселе 13−14 декабря решалась судьба новых санкций, которые ЕС планировал наложить на Россию в связи с нападением на украинские корабли, а также пролонгации ограничений, которые применялись против Москвы ранее в связи с агрессией против Украины и аннексией Крыма.

Кроме этого, Европарламент 12 декабря выступил за усиление антироссийских санкций. Ранее сообщалось, что лишь около 10 стран-членов Евросоюза поддерживают новые санкции против Российской Федерации после инцидента в Керченском проливе.