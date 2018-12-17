У ЄС пролонгували дію санкцій проти Росії ще на півроку / Фото: Depo.ua

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Сьогодні посли країн-членів Європейського Союзу дали зелене світло пролонгуванню дії економічних санкцій проти Росії ще на шість місяців. Про це 17 грудня у Twitter повідомив кореспондент «Радіо Свободи» у Брюсселі Рікард Йозвяк.

«Посли країн ЄС дали зелене світло продовженню ще на півроку санкцій проти РФ. Це рішення має бути офіційно оприлюднено цього тижня», — написав Йозвяк.

Нагадаємо, у Брюсселі 13−14 грудня вирішувалася доля нових санкцій, які ЄС мають накласти на Москву у зв’язку із нападом на українські кораблі, а також пролонгації обмежень, які застосовувалися проти РФ раніше у зв’язку з агресією проти України та анексією Криму.

Європарламент 12 грудня виступив за посилення антиросійських санкцій. Раніше повідомлялося, що тільки приблизно 10 країн-членів Європейського Союзу підтримують нові санкції проти Російської Федерації після інциденту в Керченській протоці.