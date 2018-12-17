Лаврову привиделось нападение Украины на Крым и он объяснил, почему Россия не признает ЛДНР (ВИДЕО)

Лавров сказал, что Россия не признает ЛДНР, из-за нежелания оставить остальную Украину нацистам, фото — "Радио Свобода"

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В России заявили о том, что Украина планирует осуществить вооруженную провокацию на административной границе с Крымом в последнюю декаду декабря.

Соответствующее заявление сделал 17 декабря в эфире радиостанции «Комсомольская правда» министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, украинцы планируют провокацию «со своими западными кураторами». Мол, президенту Петру Порошенко на Западе советуют поддерживать боевые действия малой интенсивности, чтобы использовать это в антироссийской пропаганде, но «не переводить военные действия в такую ​​фазу, при которой состоится полномасштабный ответ».

Лавров сказал, что Россия «ответит Украине в случае агрессии».

«Это наша страна, это наша граница. Мы не допустим, чтобы Порошенко нарушил права, которые крымчане защитили в полном соответствии с международным правом», — добавил Лавров и пообещал «не воевать с Украиной».

Российский министр объяснил также, почему РФ не может полномасштабно признать самопровозглашенные ДНР и ЛНР. По логике мыслей главы российского дипломатического ведомства, такое признание означает «оставить остальную Украину в руках нацистского режима».

«Вы хотите признать ЛНР и ДНР? А дальше? Потерять всю остальную Украину, оставить ее нацистам?», — ответил Лавров вопросом на вопрос о том, почему Россия не признает фейковые ДНР и ЛНР.

Напомним, что в начале декабря после нападения в Керченском проливе Петр Порошенко рассказал о количестве российских войск, способных ударить по Украине. Президент оценил наземные группировки России в 80 тыс. военнослужащих, около 1,4 тыс. артиллерийских и ракетных систем, 900 танков, 2,3 тыс. бронированных машин, около 500 самолетов и 300 вертолетов.