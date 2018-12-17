Лаврову примарився напад України на Крим і він пояснив, чому Росія не визнає ЛДНР (ВІДЕО)

Лавров сказав, що Росія не визнає ЛДНР, бо не хоче залишити решту України нацистам, фото — "Радіо Свобода"

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У Росії заявили про те, що Україна планує здійснити збройну провокацію на адміністративній межі з Кримом в останню декаду грудня.

Відповідну заяву зробив 17 грудня в ефірі радіостанції «Комсомольская правда» міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

За його словами, українці планують провокацію «зі своїми західними кураторами». Мовляв, президенту Петру Порошенку на Заході радять підтримувати бойові дії малої інтенсивності, щоб використовувати це в антиросійській пропаганді, але «не переводити військові дії в таку фазу, за якої відбудеться повномасштабна відповідь».

Лавров сказав, що Росія «відповість Україні у випадку агресії».

«Це наша країна, це наш кордон. Ми не допустимо, щоб Порошенко порушив права, які кримчани захистили у повній відповідності з міжнародним правом», — додав Лавров і пообіцяв «не воювати з Україною».

Російський міністр пояснив також, чому РФ не може повномасштабно визнати самопроголошені ДНР та ЛНР. За логікою думок глави російського дипломатичного відомства, таке визнання означатиме, «залишити решту України в руках нацистського режиму».

«Ви хочете визнати ЛНР і ДНР? А далі? Втратити всю решту України, залишити її нацистам?», — відповів Лавров питанням на питання про те, чому Росія не визнає фейкові ДНР і ЛНР.

Нагадаємо, що на початку грудня після нападу у Керченській протоці Петро Порошенко розповів про кількість російських військ, здатних вдарити по Україні. Президент оцінив наземне угруповання Росії у 80 тис. військовослужбовців, близько 1,4 тис. артилерійських та ракетних систем, 900 танків, 2,3 тис. броньованих машин, близько 500 літаків і 300 вертольотів.