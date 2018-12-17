Стало известно, почему в Грузии задержали одного из лидеров оппозиции

В Грузии задержали оппозиционера Давида Киркитадзе. Фото: PxHere

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Racurs.ua

В Грузии сегодня, 17 декабря, был задержан один из лидеров объединенной оппозиции, член бывшей партии власти «Единое нацдвижение» Давид Киркитадзе. Об этом сообщил пресс-центр оппозиционной партии.

Киркитадзе задержали в Кахетии. Предположительно, задержание было осуществлено в связи с событиями, произошедшими накануне в Гурджаанском районе, когда в течение нескольких часов происходили столкновения правоохранителей с оппозиционерами, пытающимися пробиться через полицейские кордоны в Телави. Именно там проходила инаугурация пятого президента Грузии. По факту нападения на представителя правоохранительных органов уже начали расследование.

Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария заявил по этому поводу, что все провокационные действия будут расследоваться с правовой точки зрения. Замминистра Натия Мезвришвили заявила сегодня, что те, кто видел, какие действия осуществлял Киркитадзе, не должны удивляться, почему им заинтересовалось следствие.

Ранее сообщалось, что в центре Тбилиси на проспекте Руставели представители объединенной грузинской оппозиции устанавливают палатки.