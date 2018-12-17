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Растаможка “евроблях” может пополнить бюджет на 10 млрд грн. Фото: RIA.com
Растаможка «евроблях» может пополнить бюджет на 10 млрд грн — Минфинhttps://racurs.ua/n115754-rastamojka-evroblyah-mojet-popolnit-budjet-na-10-mlrd-grn-minfin.htmlRacurs.ua
Если все владельцы «евроблях» будут проходить процедуру растаможивания автомобилей, то государственный бюджет Украины пополнится дополнительными 5−10 млрд грн. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Министерства финансов Украины.
По словам замминистра финансов Украины Сергея Верланова, на момент принятия закона о растаможке автомобилей на еврономерах (речь идет о законе № 8487 «О налогообложении акцизным налогом легковых транспортных средств») в Украине находились порядка 630 тыс. «евроблях». При условии выполнения процедуры растаможивания каждого из этих транспортных средств госбюджет пополнится на сумму от 5 до 10 млрд грн.
В Минфине закон о легализации авто на еврономерах называют эксклюзивным и правильным, поскольку ранее не была законодательно прописана процедура покупки такого транспортного средства и его растаможки.
В ведомстве также посоветовали утилизировать «евробляхи» возрастом старше 20 лет, либо же вывозить их за пределы государства, если владельцы не желают их растамаживать из-за экономической нецелесообразности.
Напомним, в конце ноября 2018 года в Украине была официально растаможена по льготным условиям первая машина на европейских номерах.