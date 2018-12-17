Розмитнення "євроблях" може поповнити бюджет на 10 млрд грн. Фото: RIA.com

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Якщо всі власники «євроблях» проходитимуть процедуру розмитнення автомобілів, то державний бюджет України поповниться додатковими 5−10 млрд грн. Відповідну заяву опубліковано на сайті Міністерства фінансів України.

За словами заступника міністра фінансів України Сергія Верланова, на момент ухвалення закону про розмитнення автомобілів на єврономерах (йдеться про закон № 8487 «Про оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів») в Україні перебували близько 630 тис. «євроблях». За умови виконання процедури розмитнення кожного з цих транспортних засобів держбюджет поповниться на суму від 5 до 10 млрд грн.

У Мінфіні закон про легалізацію авто на єврономерах називають ексклюзивним і правильним, оскільки раніше не було законодавчо прописано процедуру придбання такого транспортного засобу та його розмитнення.

У відомстві також порадили утилізувати «євробляхи» віком старше 20 років, або ж вивозити їх за межі держави, якщо власники не бажають їх розмитнювати через економічну недоцільність.

Нагадаємо, наприкінці листопада 2018 року в Україні було офіційно розмитнено за пільговими умовами першу машину на європейських номерах.