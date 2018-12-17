Одесский активист назвал два признака эффективности работы ВСК в расследовании убийства Гандзюк

Работа ВСК в расследовании убийства Гандзюк является эффективной. Фото: ТСН

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Активист из Одессы Олег Михайлик, на которого напали в сентябре, заявил, что деятельность Временной следственной комиссии (ВСК), которая занимается расследованием убийства Екатерины Гандзюк и нападений на других активистов, является эффективной. Об этом он рассказал в эфире «Громадського ТБ».

По его мнению, есть две причины, чтобы заявлять об эффективности работы ВСК. Во-первых, дело о покушении на главу Народного движения Украины в Одесской области журналиста Козьмута передали в Службу безопасности Украины (СБУ) с квалификацией «терроризм и угроза национальной безопасности».

Второй показатель эффективности — несколько дней назад нашли вероятного посредника нападения на журналистку Алину Радченко. По словам Михайлика, она показывала сегодня фотографию, где этот посредник сфотографирован вместе с мэром Одессы Геннадием Трухановым.

«Хотя у следственной комиссии нет никаких полномочий, но все немного разворошилось», — добавил Михайлик.

Напомним, что заказчики и организаторы убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк уже установлены. Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.