Белорусская православная церковь запретила своим верующим молиться в храмах Православной церкви Украины

БПЦ не является отдельной независимой церковью и подчиняется Московскому патриархату, фото: church.by

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Racurs.ua

Белорусская православная церковь (БПЦ) запретила своим прихожанам молиться и причащаться в храмах недавно созданной Православной церкви Украины (ПЦУ), а также принимать участие в ее богослужениях.

Об этом в интервью белорусской службе «Радио Свобода» сообщил официальный представитель БПЦ отец Сергий Лепин.

По словам Лепина, БПЦ относится к созданию ПЦУ так же, как и Русская православная церковь (РПЦ), то есть, как к событиям, которые «не имеют отношения непосредственно к жизни канонической православной церкви». В частности, БПЦ не направляло новоизбранному руководителю украинской церкви митрополиту Епифанию поздравлений.

Лепин отмечает, что отношение белорусской церкви к ПЦУ похоже на отношения с другими христианскими конфессиями, такими как католики, униаты или «любые раскольники».

Добавим, что БПЦ, несмотря на название, так же как и Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), не является отдельной независимой церковью и подчиняется Московскому патриархату.

Напомним, 15 декабря в Киеве состоялся объединительный собор, на котором представители Украинской православной церкви Киевского патриархата, УПЦ МП и Украинской автокефальной церкви решили объединиться в единую автокефальную Православную церковь Украины. В ответ это на внеочередном синоде УПЦ МП 17 декабря иерархов, которые приняли участие в объединительном соборе, уволили с занимаемых должностей.