Білоруська православна церква заборонила своїм вірянам молитися в храмах Православної церкви України

БПЦ не є окремою незалежною церквою й підпорядковується Московському патріархату, фото: church.by

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Racurs.ua

Білоруська православна церква (БПЦ) заборонила своїм прихожанам молитися та причащатися в храмах нещодавно створеної Православної церкви України (ПЦУ), а також брати участь в її богослужіннях.

Про це в інтерв’ю білоруській службі «Радіо Свобода» повідомив офіційний представник БПЦ отець Сергій Лепін.

За словами Лепіна, БПЦ ставиться до створення ПЦУ так само, як і Російська православна церква (РПЦ), тобто, як до подій, котрі «не мають стосунку безпосередньо до життя канонічної православної церкви». Зокрема, БПЦ не надсилало новообраному очільникові української церкви митрополитові Епіфанію поздоровлень.

Лепін зазначає, що ставлення білоруської церкви до ПЦУ подібне до стосунків з іншими християнськими конфесіями, такими як католики, уніати чи «будь-які розкольники».

Додамо, що БПЦ, попри назву, так само як і Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП), не окремою незалежною церквою й підпорядковується Московському патріархату.

Нагадаємо, 15 грудня в Києві відбувся об'єднавчий собор, на якому представники Української православної церкви Київського патріархату, УПЦ МП та Української автокефальної церкви вирішили об'єднатися в єдину автокефальну Православну церкву України. У відповідь на позачерговому синоді УПЦ МП 17 грудня ієрархів, котрі взяли участь в об'єднавчому соборі, звільнили із займаних посад.