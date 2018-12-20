С Азарова сняли европейские санкции, введенные в 2015 году

Европейский суд снял санкции с Николая Азарова. Фото: focus.ua

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С Николая Азарова, бывшего премьер-министра Украины, были сняты санкции Европейского Союза от 2015 года. Соответствующее решение опубликовано на сайте Европейского суда.

Представители экс-чиновника подали ходатайство в Евросуд об отмене решения ЕС о персональных санкциях в отношении Азарова и еще группы других лиц, которые занимали высокие должности в украинской политике во время президентства Виктора Януковича.

Также в апелляции адвокаты просили отменить решение Общего суда ЕС от 7 июля 2017 года об отклонении иска Азарова о снятии с него санкций, введенных в 2015 году. Кроме того, они настаивали, что при принятии данного решения были нарушены основные права их подзащитного.

Европейский суд детально изучил дело и стал на сторону апеллянта, отменив решение ЕС о введении этих санкций. Также суд обязал Брюссель в полном объеме выплатить судебные издержки защитникам Азарова за суд первой инстанции и текущий.

Ранее сообщалось, что в 2016 году Европейский суд уже отменял санкции, введенные против Азарова и других экс-чиновников.