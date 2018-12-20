З Азарова знято європейські санкції, запроваджені в 2015 році

Європейський суд зняв санкції з Миколи Азарова. Фото: focus.ua

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Racurs.ua

Із Миколи Азарова, колишнього прем'єр-міністра України, знято санкції Європейського Союзу від 2015 року. Відповідне рішення опубліковано на сайті Європейського суду.

Представники екс-чиновника подали клопотання до Євросуду щодо скасування рішення ЄС про персональні санкції стосовно самого Азарова та ще групи інших осіб, які займали чільні місця в українській політиці під час президентства Віктора Януковича.

Також в апеляції адвокати просили скасувати рішення Спільного суду ЄС від 7 липня 2017 року про відхилення позову Азарова щодо зняття з нього санкцій, введених у 2015 році. Крім того, вони наполягали, що під час ухвалення даного рішення було порушено основні права їхнього підзахисного.

Європейський суд детально вивчив справу і став на сторону апелянта, скасувавши рішення ЄС про введення цих санкцій. Також суд зобов’язав Брюссель у повному обсязі виплатити судові витрати захисникам Азарова за суд першої інстанції і поточний.

Раніше повідомлялося, що в 2016 році Європейський суд вже скасовував санкції проти Азарова та ще кількох українських екс-чиновників.