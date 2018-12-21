Новая агрессия РФ против Украины: в США сделали прогноз в сфере обороны на 2019 год

Новую агрессию против Украины прогнозируют США в 2019 году. Фото: ZN.UA

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Российская агрессия против Украины не завершится в 2019 году, а наоборот — может усилиться, а также распространиться на страны Балтии. Такие прогнозы на 2019 год озвучили американские военные эксперты.

Ведущие специалисты по геополитике считают, что Россия будет прибегать к более хитрым методам влияния на Украину. Кроме того, среди ее интересов в следующем году будет и Турция, информирует Forbes.

По мнению бывшего лейтенанта Военно-воздушных сил США, декана Института аэрокосмических исследований им. Дж. Митчелла — Дэвида Дептула, Украина и страны Балтии могут подвергнуться новой агрессии со стороны России из-за нежелания Западной Европы усиливать оборону.

Угрозы со стороны Китая и гонка вооружений — также будут вызовами для всего мира в следующем году.

Старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиен считает, что формально начнет гонку вооружений Пентагон, соревнуясь с Россией и Китаем по этому вопросу. В главном оборонном ведомстве США будут разрабатывать современные киберсредства и сверхзвуковое вооружения.

Также, по мнению Кансиена, в 2019 году мировые лидеры будут больше говорить о войне, также есть вероятность того, что прозвучат громкие разговоры о начале войн против Ирана и КНДР.

Как ранее сообщалось, президент России прокомментировал угрозу ядерной войны. По мнению Владимира Путина, в мире больше нет системы сдерживания и это подводит его к опасной черте.