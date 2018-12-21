Нова агресія РФ проти України: у США зробили прогноз у сфері оборони на 2019 рік

Нову агресію проти України прогнозують США у 2019 році. Фото: ZN.UA

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Російська агресія проти України не завершиться у 2019 році, а навпаки — може посилитися, а також поширитися на країни Балтії. Такі прогнози на 2019 рік озвучили американські військові експерти.

Провідні фахівці з геополітики вважають, що Росія вдаватиметься до більш хитрих методів впливу на Україну. Крім того, серед її інтересів наступного року буде й Туреччина, інформує Forbes.

На думку колишнього лейтенанта Військово-повітряних сил США, декана Інституту аерокосмічних досліджень ім. Дж. Мітчелла — Девіда Дептула, Україна та країни Балтії можуть зазнати нової агресії з боку Росії через небажання Західної Європи посилювати оборону.

Загрози з боку Китаю та гонка озброєнь — також будуть викликами для світу наступного року.

Старший радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень Марк Кансіен вважає, що формально почне гонку озброєнь Пентагон, змагаючись із Росією та Китаєм із цього питання. У головному оборонному відомстві США розроблятимуть сучасні кіберзасоби і надзвукове озброєння.

Також, на думку Кансіена, в 2019 році світові лідери більше говоритимуть про війну, також є вірогідність того, що пролунають гучні розмови про початок воєн проти Ірану та КНДР.

Як раніше повідомлялося, президент Росії прокоментував загрозу ядерної війни. На думку Володимира Путіна, у світі більше немає системи стримування і це підводить його до небезпечної межі.