На Днепропетровщине во время ограбления убили депутата райсовета

Депутата убили во время ограбления. Фото: ДнепрЧас

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Racurs.ua

В Днепропетровской области 21 декабря грабители убили депутата районного совета в его собственном доме. Преступление произошло в одном из сел Криничанского района.

В пресс-службе Главного управления Национальной полиции в области сообщили, что группа неизвестных в балаклавах проникла в частное домовладение.

Злоумышленники связали всех, кто был в доме — хозяина дома 1960 г. р., жену и дочку. Нападавшие пытали мужчину, чтобы узнать, где тот прячет деньги. В ходе вымогательства один из грабителей ударил хозяина дома ножом. Пострадавший от полученной травмы скончался в больнице.

Злоумышленники забрали деньги, ценное имущество и скрылись с места преступления.

Следователи Национальной полиции открыли уголовные производства по ч. 2 п. 6 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

В полиции заверили, что сейчас правоохранители принимают все необходимые меры, чтобы установить все обстоятельства преступления и задержать подозреваемых.

Тем временем «Укринформ» со ссылкой на отдел коммуникации областной полиции сообщил, что жертвой грабителей стал депутат районного совета.

Напомним, в начале декабря в Киевской области правоохранители задержали четырех злоумышленников, которые совершали нападения на элитные автомобили. В своей преступной деятельности они использовали одежду, шевроны и поддельные документы сотрудников Службы безопасности Украины