На Дніпропетровщині під час пограбування вбили депутата райради

Депутата вбили під час пограбування. Фото: ДнепрЧас

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У Дніпропетровській області 21 грудня грабіжники вбили депутата районної ради в його власному будинку. Злочин стався в одному з сіл Криничанського району.

У прес-службі Головного управління Національної поліції в області повідомили, що група невідомих в балаклавах проникла до приватного домоволодіння.

Зловмисники зв’язали всіх, хто був у помешканні — господаря будинку 1960 р. н., дружину та доньку. Нападники катували чоловіка, щоб дізнатися, де той ховає гроші. У ході вимагання один із грабіжників вдарив господаря будинку ножем. Постраждалий від отриманої травми помер у лікарні.

Зловмисники забрали гроші, цінне майно та втекли з місця злочину.

Слідчі Національної поліції відкрили кримінальні провадження за ч. 2 п. 6 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

У поліції запевнили, що наразі правоохоронці вживають усіх необхідних заходів, щоб встановити всі обставини злочину та затримати підозрюваних.

Тим часом «Укрінформ» із посиланням на відділ комунікації обласної поліції повідомив, що жертвою грабіжників став депутат районної ради.

Нагадаємо, на початку грудня в Київській області правоохоронці затримали чотирьох зловмисників, які здійснювали напади на елітні автомобілі. У своїй злочинній діяльності вони використовували одяг, шеврони та підроблені документи співробітників Служби безпеки України