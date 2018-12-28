Китай запустил свою систему глобального позиционирования

С 2012 года система «Беидоу» была доступна в азиатско-тихоокеанском регионе, фото: fti-remixed.at

https://racurs.ua/n116248-kitay-zapustil-svou-sistemu-globalnogo-pozicionirovaniya.html

Racurs.ua

В четверг Китай начал в глобальном масштабе использовать свою собственную систему позиционирования и спутниковой навигации «Беидоу».

Об этом сообщает телекомпания NHK со ссылкой на пресс-службу правительства Китая.

Ожидается, что «Беидоу» сможет составить конкуренцию известной американской системе GPS.

В азиатско-тихоокеанском регионе китайская система позиционирования заработала еще в 2012 году.

Первоначально китайские власти планировали, что «Беидоу» выйдет на полную мощность и охватит весь земной шар только в 2020 году. Однако в этом году скорость развертывание орбитальной группировки «Беидоу» значительно опередила планы — Китай запустил 19 соответствующих спутников.

К 2020 году Китай планирует запустить еще 12 таких спутников.

Отмечается, что в настоящее время точность позиционирования «Беидоу» составляет пять метров в азиатско-тихоокеанском регионе и 10 м — в других регионах Земли.

Напомним, недавно США начали запускать спутники GPS третьего поколения, которые должны значительно улучшить точность военной и гражданской систем позиционирования. Впрочем, положительный эффект от новых спутников станет ощутимым только спустя несколько лет.