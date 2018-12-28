Китай запустив свою систему глобального позиціонування

З 2012 року система «Беідоу» була доступна в азіатсько-тихоокеанському регіоні, фото: fti-remixed.at

https://racurs.ua/ua/n116248-kytay-zapustyv-svou-systemu-globalnogo-pozycionuvannya.html

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У четвер Китай почав в глобальному масштабі використовувати свою власну систему позиціонування та супутникової навігації «Беідоу».

Про це повідомляє телекомпанія NHK з посиланням на прес-службу уряду Китаю.

Очікується, що «Беідоу» зможе скласти конкуренцію відомій американській системі GPS.

У азіатсько-тихоокеанському регіоні китайська система позиціонування запрацювала ще в 2012 році.

Спочатку китайська влада планувала, що «Беідоу» вийде на повну потужність і охопить всю земну кулю тільки в 2020 році. Однак у цьому році швидкість розгортання орбітального угрупування «Беідоу» значно випередила плани — Китай запустив 19 відповідних супутників.

До 2020 року Китай планує запустити ще 12 таких супутників.

Відзначається, що наразі точність позиціонування «Беідоу» становить п’ять метрів в азіатсько-тихоокеанському регіоні і 10 м — в інших регіонах Землі.

Нагадаємо, нещодавно США почали запускати супутники GPS третього покоління, які повинні значно поліпшити точність військової та цивільної систем позиціонування. Втім, позитивний ефект від нових супутників стане відчутним лише через кілька років.