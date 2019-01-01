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Ракурс
Взрыв пиротехники травмировал жителя Харькова, фото: VideoBlocks

Жителю Харькова в новогоднюю ночь оторвало кисть руки фейерверком (ФОТО)

1 янв 2019, 14:46
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В Харькове возле жилого дома на улице Библика 34-летний мужчина во время неудачной попытки запуска фейерверка получил многочисленные рваные раны лица, а также потерял кисть руки.

Инцидент произошел в новогоднюю ночь в 3.10, сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Отмечается, что эту пиротехнику мужчина приобрел на рынке.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Фото: Национальная полиция

В новогоднюю ночь от пиротехники также пострадал житель Херсона. Как сообщает местное издание «Херсон Daily» со ссылкой на главврача Херсонской городской клинической больницы имени Тропиных Леонида Ремигу, этой ночью в лечебное учреждение доставили трех человек с характерными травмами — мужчину, которому оторвало два пальца, и двух женщин с ожогами глаз. Отмечается, что они пострадали от петард.

Напомним, в октябре в России взорвался завод пиротехники «Авангард», расположенный в городе Гатчина Ленинградской области. Как впоследствии оказалось, некоторые работники завода работали там нелегально. В частности, такие лица были в цехе, где осуществляли производство смесей для пиротехнических изделий.

Источник: Ракурс


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