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Вибух піротехніки травмував жителя Харкова, фото: VideoBlocks
Жителю Харкова в новорічну ніч відірвало кисть руки феєрверком (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n116341-jytelu-harkova-v-novorichnu-nich-vidirvalo-kyst-ruky-feierverkom-foto.htmlRacurs.ua
У Харкові поблизу житлового будинку на вулиці Біблика 34-річний чоловік під час невдалої спроби запуску феєрверка отримав численні рвані рани обличчя, а також втратив кисть руки.
Інцидент стався у новорічну ніч о 3.10, повідомляє прес-служба поліції Харківської області.
Зазначається, що цю піротехніку чоловік придбав на ринку.
Постраждалого госпіталізували у тяжкому стані.
Наразі обставини інциденту встановлюються.
У новорічну ніч від піротехніки також постраждав житель Херсона. Як повідомляє місцеве видання «Херсон Daily» з посиланням на головлікаря Херсонської міської клінічної лікарні імені Тропіних Леоніда Ремиги, цієї ночі до лікувального закладу доставили трьох осіб з характерними травмами — чоловіка, якому відірвало два пальці, та двох жінок з опіками очей. Зазначається, що вони постраждали від петард.
Нагадаємо, у жовтні в Росії вибухнув завод піротехніки «Авангард», розташований у місті Гатчина Ленінградської області. Як згодом виявилося, деякі з працівників заводу працювали там нелегально. Зокрема, такі особи були у цеху, де здійснювали виробництво сумішей для піротехнічних виробів.