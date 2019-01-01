Жителю Харкова в новорічну ніч відірвало кисть руки феєрверком (ФОТО)

Вибух піротехніки травмував жителя Харкова, фото: VideoBlocks

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У Харкові поблизу житлового будинку на вулиці Біблика 34-річний чоловік під час невдалої спроби запуску феєрверка отримав численні рвані рани обличчя, а також втратив кисть руки.

Інцидент стався у новорічну ніч о 3.10, повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

Зазначається, що цю піротехніку чоловік придбав на ринку.

Постраждалого госпіталізували у тяжкому стані.

Наразі обставини інциденту встановлюються.

У новорічну ніч від піротехніки також постраждав житель Херсона. Як повідомляє місцеве видання «Херсон Daily» з посиланням на головлікаря Херсонської міської клінічної лікарні імені Тропіних Леоніда Ремиги, цієї ночі до лікувального закладу доставили трьох осіб з характерними травмами — чоловіка, якому відірвало два пальці, та двох жінок з опіками очей. Зазначається, що вони постраждали від петард.

Нагадаємо, у жовтні в Росії вибухнув завод піротехніки «Авангард», розташований у місті Гатчина Ленінградської області. Як згодом виявилося, деякі з працівників заводу працювали там нелегально. Зокрема, такі особи були у цеху, де здійснювали виробництво сумішей для піротехнічних виробів.