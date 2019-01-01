У новорічну ніч прикордонники затримали першого нелегала 2019 року

Невдовзі після настання нового року прикордонники затримали громадянина Туреччини, який намагався нелегально перетнути кордон, фото: znaj.ua

https://racurs.ua/ua/n116340-u-novorichnu-nich-prykordonnyky-zatrymaly-pershogo-nelegala-2019-roku.html

Racurs.ua

Сьогодні вночі невдовзі після опівночі прикордонники затримали першого нелегала цього року.

Ним виявився громадянин Туреччини, повідомляють УНН з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.

Затримання відбулося у Львівській області вже о пів на першу ночі.

Порушника спочатку помітив один із місцевих жителів, який попередив про це прикордонників загону «Шегині» Мостиського загону, котрі затримали нелегала за 300 м від державного кордону.

Також цієї ночі затримали ще трьох нелегалів. Громадяни Монголії — двоє чоловіки та жінка намагалися через снігові намети дістатися до кордону поблизу населеного пункту Галівка Старосамбірського району Львівської області. Їх за кілька сотень метрів від кордону затримали прикордонники відділу «Смільниця» Мостиського загону.

Усіх порушників за спробу незаконного перетину кордону затримали на термін до трьох діб для з’ясування обставин. Зазначається, що на територію України вони потрапили в законний спосіб.

Нагадаємо, у квітні 2016 року у Волинській області затримали порушників кордону, які здійснювали нелегальну контрабанду цигарок до Польщі за допомогою дельтаплану.