Выборы в Верховную Раду: опрос показал, какие партии поддержали бы украинцы

Выборы в Верховную Раду

https://racurs.ua/n116420-vybory-v-verhovnuu-radu-opros-pokazal-kakie-partii-podderjali-by-ukraincy.html

Racurs.ua

Опрос показал, какие партии прошли бы в Верховную Раду Украины, если бы выборы состоялись уже сейчас. Об этом стало известно из результатов опроса, проведенного центром «Социальный мониторинг» и Украинским институтом социальных исследований имени А. Яременко с 16 по 22 декабря 2018 года, которые обнародовала пресс-служба «Социального мониторинга».

Оказалось, что на данный момент украинцы больше всего поддерживают партию «Батькивщина» (13,1% опрошенных), «Слуга народа» (10,2%), «Гражданская позиция» (8,1%), «Оппозиционная платформа — За жизнь» (7,8%), Блок Петра Порошенко «Солидарность» (7,5%), Радикальную партию Олега Ляшко (5,8%).

Также есть шансы попасть в Раду у «Самопомочи» (5,3% опрошенных) и партии «Наши» (5%).

Все остальные не преодолели 5%-ный барьер.

За «Оппозиционный блок» и «Укроп» проголосовали бы только по 1,8% опрошенных, за «Свободу» — 1%.

Также опрос показал, что 76,1% украинцев точно пойдут на выборы в парламент или же с большой вероятностью планируют пойти. 18,2% ответили, что на выборы не пойдут.

Социологи опросили 2 тыс. 45 человек со всех областей, кроме оккупированных Россией территорий. Погрешность не превышает 2,2%.

Напомним, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин сегодня, 3 января, объяснил, почему было принято решение о ликвидации избирательных участков в России.