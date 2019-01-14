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Снегопады в Австрии

В Австрии из-за снегопадов от внешнего мира отрезаны популярные курорты (ФОТО)

14 янв 2019, 13:54
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Австрия продолжает находиться в настоящем снежном плену. Около 17 тыс. человек отрезаны от внешнего мира из-за засыпанных снегом дорог в австрийской земле Зальцбург.

Также известно, что в результате сильных снегопадов заблокированы горнолыжные курорты в Тироле и Форальберге, среди которых Ишгль, Лех, Зельден и Цюрс, пишет DW.

Снегопады в Австрии

Снегопады в Австрии

Синоптики дают неутешительные прогнозы, они утверждают, что осадки продолжатся в ближайшие дни. В отдельных районах объявили об опасности схода лавин.

В самом эпицентре снежной стихии остается юг Баварии. К вечеру сегодняшнего дня здесь ожидают прирост снежного покрова по меньшей мере на 60 см.

Снегопады в Австрии. Фото: Twitter

Во многих районах объявили состояние стихийного бедствия и прекратили занятия в школах. К работам по расчистке дорог и помощи местным жителям привлекли подразделения Бундесвера и резерв полиции.

Напомним, что на днях снежная лавина сошла на гостиницу «Сантис» в восточной части Швейцарии.


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