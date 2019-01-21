Подозреваемому в подготовке госпереворота Рубану вручили обвинительный акт

Рубану вручили обвинительный акт. Фото: Радио Свобода

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Руководителю «Офицерского корпуса» Владимиру Рубану сегодня, 21 января, вручили обвинительный акт. Об этом сообщил адвокат Рубана Валентин Рыбин на своей странице в Facebook.

Он утверждает, что обвинительный акт ему вручили в 18.00. В какой из судов Украины прокуратура направит это дело, пока неизвестно.

Народного депутата Украины Надежду Савченко и Рубана, которого 8 марта 2018 года задержали на линии разграничения на Донбассе с арсеналом оружия, подозревают в подготовке терактов и государственного переворота. Следствие установило, что Савченко и Рубан планировали обстрелять дома в правительственном квартале Киева и убить руководство государства, а ночью захватить здание Верховной Рады.

Также правоохранители задокументировали факт перевозки Савченко и Рубаном в ноябре 2017 года оружия из оккупированной Россией территории на подконтрольную Украине для осуществления терактов. Савченко и Рубан сейчас находятся под арестом.

Напомним, что Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения Рубану на два месяца.