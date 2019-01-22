Смертельное селфи в горах: блогерша-китаянка погибла из-за желания сделать фото. Фото: Gigi Wu

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Racurs.ua

Блогерша-китаянка Джиджи Ву погибла из-за желания сделать селфи высоко в горах. Девушка прославилась своими фото в бикини в экстремальных местах.

Ву самостоятельно отправилась в поход на вершину горы Юйшань в Тайване еще 11 января. Спустя восемь дней девушка активировала аварийный маячок и сообщила, что упала в ущелье, информирует Newsweek.

Из-за плохой погоды к девушке не смогли вылететь спасатели на вертолетах, поэтому искать ее отправились две пешие команды спасателей. Ву удалось отыскать спустя 28 часов после ее падения в ущелье. Однако, к тому времени она уже была мертва. Сообщается, что девушка умерла от переохлаждения.

Отмечается, что труп до сих пор не эвакуировали, поэтому спасатели дежурят возле тела девушки.

Ву вела страничку в Facebook, на которую были подписаны 16 тыс. человек. Со своими подписчиками блогерша делилась в основном фото в бикини на горных вершинах или в экстремальных условиях.

Ранее сообщалось, что в канадском водопаде погибли трое известных блогеров.