Смертельне селфі в горах: дівчина-блогер з Китаю загинула через бажання зробити фото. Фото:

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Racurs.ua

Дівчина-блогер з Китаю Джіджі Ву загинула через бажання зробити селфі високо в горах. Ву прославилася своїми фото в бікіні в екстремальних місцях.

Дівчина самостійно вирушила в похід на вершину гори Юйшань в Тайвані ще 11 січня. Через вісім днів Ву активувала аварійний маячок і повідомила, що впала в ущелину, інформує Newsweek.

Через погану погоду до дівчини не змогли вилетіти рятувальники на вертольотах, тому шукати її вирушили дві піші команди рятувальників. Ву вдалося відшукати через 28 годин після її падіння в ущелину. Однак, на той час вона вже була мертва. Повідомляється, що дівчина померла від переохолодження.

Зазначається, що труп досі не евакуювали, тому рятувальники чергують біля тіла дівчини.

Ву вела сторінку в Facebook, на яку було підписано 16 тис. осіб. Зі своїми підписниками дівчина ділилася в основному фото в бікіні на гірських вершинах або в екстремальних умовах.

Раніше повідомлялося, що в канадському водоспаді загинуло троє відомих блогерів.