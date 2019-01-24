«Укравтодор» сообщил о заблокированных из-за снегопада автомобильных трассах. Фото: Маяк

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По состоянию на утро 24 января, из-за сильных снегопадов и метелей заблокировано движение по трассе М-13 Кропивницкий — Платоново в Николаевской области. Об этом сообщил пресс-центр «Укравтодора».

Движение по этой автотрассе заблокировано от границы с Кировоградской областью, на данный момент продолжается ее расчистка. Проезд на дорогах государственного значения в других областях обеспечен, других полностью заблокированных трасс сейчас нет. Также нет значительных заторов на трассах из-за снегопадов.

Сегодня с утра действует ограничение на въезд большегрузного транспорта в Кропивницкий. В регионах, где наблюдались значительные осадки, продолжается расчистка проезжей части дорог от снега, осуществляется их обработка противогололедными средствами. Некоторые большегрузные транспортные средства, которые не смогли продолжать свой путь из-за снегопадов, находятся на площадках отстоя, а также на придорожных площадках.

Напомним, что снегопады с метелями ожидаются в ближайшие дни почти по всей Украине. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила украинцев, что 24 января сильный снег ожидается в Сумской, Харьковской и Луганской областях. Прирост снежного покрова прогнозируют не менее 10 см, местами он будет даже до 20 см. Значительные осадки ожидаются почти по всей Украине.