«Укравтодор» повідомив про заблоковані через снігопад автомобільні траси. Фото: Маяк

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Станом на ранок 24 січня, через сильні снігопади та хуртовини заблоковано рух по трасі М-13 Кропивницький — Платонове в Миколаївській області. Про це повідомив прес-центр «Укравтодору».

Рух цією автотрасою обмежено від кордону з Кіровоградською областю, на даний момент триває її розчищення. Проїзд на дорогах державного значення в інших областях забезпечено, інших повністю заблокованих трас зараз немає. Також не зафіксовано значних заторів на трасах через снігопади.

Сьoгoдні з рaнку діє oбмеження нa в’їзд великoвaнтaжнoгo трaнспoрту дo Крoпивницькoгo. В регіoнaх, де спoстерігaлися знaчні oпaди, тривaє рoзчищення прoїжджoї чaстини дoріг від снігу, здійснюється їх oбрoбкa прoтиoжеледними мaтеріaлaми. Деякі великoвaгoві трaнспoртні зaсoби, які не змoгли прoдoвжувaти свій шлях через снігoпaди, перебувaють нa мaйдaнчикaх відстoю, a тaкoж нa придoрoжніх мaйдaнчикaх.

Нагадаємо, що снігопади з хуртовинами очікуються найближчими днями майже по всій Україні. Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила українців, що 24 січня сильний сніг очікується у Сумській, Харківській та Луганській областях. Приріст снігового покриву прогнозують не менше 10 см, місцями він буде навіть до 20 см. Значні опади очікуються майже по всій Україні.