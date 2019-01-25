Переговоры о ликвидации ракет между Россией и НАТО: генсек Альянса объявил результаты

Переговоры о ликвидации ракет. Фото: ИноСМИ

https://racurs.ua/n117282-peregovory-o-likvidacii-raket-mejdu-rossiey-i-nato-gensek-obyavil-rezultaty.html

Racurs.ua

Переговоры между Россией и НАТО по выполнению условий Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности провалились.

Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет Reuters.

Он подчеркивает, что этот договор сейчас находится в реальной опасности. Столтенберг отметил, что представители России не желают идти на компромисс. Европа, а именно Германия, в течение шести месяцев после того, как США выйдут из этого договора, намерена урегулировать эти вопросы. Но Россия не желает идти на компромиссы.

Столтенберг отмечает, что чем скорее Россия вернется к выполнению, тем лучше. Договор не имеет никакой ценности, если страны-участники не выполняют его условия.

Ранее США выдвинули России ультиматум: если РФ не возьмется за выполнение своих обязательств по договору, то 2 февраля США выйдут из договора. Позже в Кремле назвали неприемлемыми такие ультиматумы.

США обвиняют Москву в нарушении договора из-за созданной в России крылатой ракеты наземного базирования 9M729 для комплекса «Искандер». Договор подписали лидеры США и СССР в 1987 году, он обязывает стороны отказаться от изготовления, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и малой (от 500 до 1 тыс. км) дальности.

Ранее в США назвали две основные причины, почему дали России только 60 дней на выполнение договора о ликвидации ракет.